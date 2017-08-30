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Нехайчик: не могу сказать, что, уезжая в Россию, футболист заканчивается

30 августа 2017, среда. 21:23 Футбол

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Нехайчик, игравший за московское «Динамо», «Томь» и «Оренбург», поделился мнением относительно перехода белорусских игроков в клубы РФПЛ.

«Российский этап карьеры оцениваю как не самый удачный. Как уже говорил, есть недосказанность. Не удовлетворил свои амбиции, не заиграл стабильно в более сильных командах. С другой стороны, это опыт.

Белорусам не стоит уезжать в российские клубы средней руки? А куда надо уезжать? Реальность такова, что в топовые команды нас не приглашают. Надо выбирать: или воспользоваться шансом и перейти туда, куда зовут, или же остаться в Беларуси, и тебя звать никуда уже не будут. Считаю, если есть предложение перебраться в более сильный чемпионат, им надо в любом случае пользоваться.

Переезжая в РФПЛ, наши ребята первое время играют и прогрессируют. Спустя время, возможно, теряют место в составе, становятся игроками ротации. Даже не могу сказать, с чем это связано. Когда практики становится меньше, развитие замедляется. Естественно, это плохо и для сборной. Но не могу сказать, что, уезжая в Россию, футболист заканчивается», — цитирует Нехайчика «Прессбол».

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Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
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Сборная Беларуси — Футбол Павел Нехайчик
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
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