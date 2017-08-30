C. Ларссон: ещё до перехода в «Халл» Вернблум рассказывал мне о Слуцком

Полузащитник «Халл Сити» Себастьян Ларссон рассказал, почему этим летом он выбрал английский клуб вместо испанского «Леванте», а также вспомнил о словах партнёра по сборной Швеции полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума о главном тренере Леониде Слуцком.
«Я и моя семья комфортно себя чувствуем в Англии. Я осознал, что нет смысла куда-то уезжать, поскольку меня здесь всё устраивает. Это правда, что я был близок к подписанию контракта с «Леванте». Был польщён тем, что меня хотел заполучить клуб из Примеры, однако, когда пришло время принимать решение, я выбрал «Халл».
Перед переходом в клуб я также общался с главным тренером Леонидом Слуцким, и это также сильно повлияло на моё решение выбрать «Халл». У меня сложились хорошие впечатления о нём и его требованиях ко мне на поле. Общался ли с Понтусом Вернблумом по поводу Слуцкого перед подписанием контракта? Нет, но он мне рассказывал о тренере ещё раньше, и Вернблум говорил о Слуцком только положительные слова», — цитирует Ларссона Expressen.