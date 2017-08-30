Буффон: я не последний идиот и никогда не был против использования видеоповторов

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прояснил свою позицию по использованию видеоповторов в футболе.
«Как я и говорил с самого начала, это очень полезный инструмент. Я никогда не говорил, что выступаю против видеоповторов. Обидно, когда кто-то пытается конструктивно критиковать что-либо для того, чтобы помочь улучшить ситуацию, а СМИ всё искажают.
Я вижу глупые споры вокруг VAR и хочу сказать, что это не идёт футболу на пользу. Мне 40 лет, я 23 года занимаюсь футболом, я не последний идиот. Может быть, предпоследний идиот… Но я считаю, что заслуживаю того, чтобы меня слушали. Я просто сказал, что VAR следует использовать грамотно и не злоупотреблять им. Я никогда не говорил, что я против этого — я за», — сказал Буффон в интервью Rai Sport.
Буффон: частое использование видеоповторов превращает футбол в водное поло