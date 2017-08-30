«Зенит» предложил € 9 млн за Бое

«Зенит» предложил «Торино» € 9 млн за нападающего Лукаса Бое, утверждает TyC Sports.
По информации источника, это уже второй запрос от сине-бело-голубых, который поступил в адрес туринского клуба. Ранее петербуржцы предлагали за форварда € 6 млн, но наставник «быков» Синиша Михайлович выступил против сделки.
Несмотря на нежелание «Торино» расставаться с талантливым 21-летним игроком, аргентинец всё же может оказаться в России. В составе «Зенита» уже выступают пять его соотечественников. В прошлом сезоне Серии А форвард принял участие в 30 матчах и отметился 1 голом и 2 результативными передачами.
«Зенит» может приобрести аргентинца Бое