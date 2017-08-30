Источник: переход Роши из «Гремио» в «Спартак» — решённое дело

Нападающий «Гремио» Педро Роша пропустил тренировочное занятие команды в связи с тем, что близок к переходу в «Спартак», сообщает журналист Esportes da Rádio Bandeirantes Марсело Сальсано.
«Педро Роша отсутствует на тренировке «Гремио». Его переход в «Спартак» — решённое дело», — написал Сальсано в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Гремио» за форварда € 12 млн. Стороны очень близки к достижению договорённости, и игрок уже прошёл медицинское обследование по просьбе российского клуба.
22-летний футболист способен играть на обоих флангах и в центре нападения. В текущем сезоне бразильской Серии А он забил 3 гола в 15 матчах.
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Форвард «Гремио» Педро Роша прошёл медобследование в «Спартаке»