«Вольфсбург» продлил контракт с Гилявоги до 2020 года

«Вольфсбург» продлил контракт с полузащитником Жозуа Гилявоги. Новое соглашение 26-летнего футболиста с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2020 года, сообщается на официальном сайте «Вольфсбурга».
Гилявоги перешёл в «Вольфсбург» три года назад, за это время он сыграл 108 официальных матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.
В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги полузащитник провёл 19 матчей (17 — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями и получил 6 жёлтых карточек.