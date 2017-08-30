В Челябинске юные футболисты получили алкогольное отравление

Участники юношеской футбольной команды из Челябинска получили алкогольное отравление, сообщает НТВ.
Детей, лежащих без сознания, обнаружили на детской площадке прохожие, которые вызвали бригаду скорой помощи. Медики привели школьников в чувство и разнесли по домам. По словам врачей, если бы не прохожие, последствия могли быть куда печальнее. Экстренная помощь спасла школьников от тяжелейшего отравления.
По словам 13-летнего вратаря команды Валерия, алкоголь его партнёры по команде раздобыли с помощью взрослого мужчины. Юные спортсмены употребляли водку, а спустя некоторое время стали засыпать на детской площадке.
Отмечается, что инспекторы ПДН провели профилактические беседы с детьми и оштрафовали родителей, а самих юных футболистов временно отстранили от участия в соревнованиях.