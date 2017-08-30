Руди: хочу узнать свой максимум, «Бавария» — подходящее для этого место

Нового полузащитника мюнхенской «Баварии» Себастьяна Руди спросили о первых неделях в новом клубе.
«Уже чувствую себя как дома, мне тут очень комфортно. Я не ожидал, что буду так тепло принят. С самых первых дней всё было великолепно. Команда значительно облегчила мне адаптацию. Со многими своими новыми товарищами по команде я знаком по выступлениям в сборной. Поэтому мне не нужно было много времени для адаптации.
Считаю, что я хорошо влился в состав. Но я знаю, что способен на большее. Я хочу узнать свой максимум. Думаю, что «Бавария» — подходящее для этого место", — цитирует Руди сайт «Баварии».
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