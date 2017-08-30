Степаненко: сборная Украины должна играть во всех городах страны

Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Турцией (2 сентября).
«Нужно понимать, что матч важный и принципиальный, нам отступать некуда. Мы и так настраивались на серьёзный бой. Приход Луческу — дополнительный стимул, но настрой как был, так и есть. С Луческу я работал в клубе, это немного другая специфика. Шевченко и Луческу пытаются играть в атакующий футбол. У каждого есть свои принципы, это два профессионала. Может, у Луческу больше опыта, но я не знаю, работал ли Мистер раньше в сборных. В клубе есть достаточно времени, чтобы подготовить команду, а в сборной нужно всех подвести к одному знаменателю за кратчайшее время.
Сборная Украины уже успела сыграть в Киеве, Харькове, Одессе. Это хороший знак для популяризации футбола. Сборная Украины должна играть во всех городах", — цитирует игрока Sport.ua.