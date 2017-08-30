Райт: сейчас Венгер напоминает мне Мухаммеда Али

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт сравнил положение главного тренера «канониров» Арсена Венгера с последними этапами боксёрской карьеры Мухаммеда Али.
«Происходящее с Арсеном Венгером похоже на просмотр поздних боев Мухаммеда Али. Против Ларри Холмса, например. Ты смотришь на Мухаммеда Али, одного из величайших спортсменов в истории. И его бьют.
Это ужасно неловко, такое не хочется видеть. Вот что происходит с Арсеном Венгером. И ведь даже полотенце выбросить некому!" — цитирует Райта Sky Sports.
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