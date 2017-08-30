Вратарь «Нанси», спровоцировавший беспорядки, дисквалифицирован на 10 матчей

Вратарь «Нанси» Жоффре Журдран дисквалифицирован на 10 матчей за то, что своими действиями спровоцировал беспорядки на игре 5-го тура Лиги 2 с «Брестом» (1:2), сообщает L'Equipe.
В компенсированное арбитром время голкипер отреагировал на оскорбительные кричалки и песни болельщиков «Бреста», со злостью пнув мяч в сторону фан-сектора. Разъярённые болельщики выбежали на поле, чтобы выяснить отношения, и арбитру матча пришлось приостановить игру, до тех пор пока фанатов не удалось утихомирить. Журдран на тот момент уже имел предупреждение. За эту провокацию 31-летний страж ворот «Нанси» получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле.
Видео инцидента доступно для просмотра в «Твиттере».
Вратарь «Нанси» пнул мяч в фан-сектор «Бреста», спровоцировав беспорядки на поле