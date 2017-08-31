Нильссон-Линделёф: я прибавляю в «МЮ», несмотря на отсутствие игровой практики

Защитник Виктор Нильссон-Линделёф, который в июне перешёл из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед», поделился впечатлениями от первых месяцев в Англии. Нильссон-Линделёф до сих пор не сыграл ни минуты в АПЛ.
«Понятно, что всегда хочется играть. Но в «МЮ» жёсткая конкуренция с очень хорошими игроками, поэтому посмотрим, чем всё закончится. Я только что попал в клуб, чувствую себя очень хорошо и понимаю, что прибавляю с каждой тренировкой. Было здорово узнать всех игроков, тренеров и сотрудников. Это очень важное для меня время.
Понятно, что есть разница. На «Манчестер Юнайтед» смотрят куда внимательнее, чем на «Бенфику», — цитирует игрока Fotbollskanalen.
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