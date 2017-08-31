Афинский АЕК объявил о расторжении контракта с экс-форвардом «Кубани» Алмейдой

Афинский клуб АЕК объявил о расторжении соглашения с португальским нападающим Угу Алмейдой, сообщает официальный сайт греческого клуба.
«Хотелось бы всех поблагодарить за тот год, который я провёл с АЕК. Не могу сказать, что сегодняшнее развитие ситуации мне приятно, но прекрасно понимаю, что это футбол. Хочу поблагодарить своих партнёров по команде, а также фанатов АЕК, которые до сих пор меня поддерживают. Я никогда их не забуду», — сказал Алмейда.
33-летний футболист, который стал свободным агентом, известен российским любителям футбола по выступлению за «Кубань» и «Анжи». Алмейда выступал за АЕК с июля 2016 года, забив пять голов в 22 матчах чемпионата Греции.
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