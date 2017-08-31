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Зинченко: я не привык подходить к тренеру и спрашивать, почему не играю

31 августа 2017, четверг. 00:52 Футбол

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко ответил на вопрос о будущем и вспомнил неудачную аренду в ПСВ.

«Лично я смотрю в будущее с большим оптимизмом. В «Манчестер Сити» чувствую себя хорошо. При этом намного легче, чем в прошлом году. За прошлый год я многое увидел, как люди относятся к делу. Конечно, у них всех немного другой подход к профессионализму, другой менталитет. Можно уже сказать, что я готов ко всему. Разговор с Гвардиолой относительно будущего был. Он сказал: «Ведутся переговоры между «Наполи» и «Манчестер Сити», и посмотрим, что из этого выйдет, но в любом случае буду рад тебя видеть в своей команде». Конечно же, моя первая цель – остаться в «Манчестер Сити». Безусловно, всё будет зависеть от меня, от моей работы, от того, как буду выкладываться на тренировках. Но всё в этом мире реально! Почему одни могут, а другие не могут? Всё просто зависит от желания. Если ты что-то не сделал, ты плохо этого хотел. Конечно, в глубине души я понимаю, что это будет совсем непросто, в том числе и в психологическом плане. Но я считаю, что к этому готов. Впереди много различных турниров и игр, надеюсь, получу свой шанс и использую его на все сто.

В неудачном прошлом сезоне виню только самого себя, потому что не использовал множество шансов. За первые три игры я мог забить мячей пять! Забей хотя бы половину, уверен, всё было бы по-другому. Вот эту частичку «было бы» не люблю даже употреблять… Надо смотреть на то, что происходит. Скажу честно, были некоторые сложности в плане, что ли, разногласий с тренером. Но я его не виню, он просто делал свой выбор. Может, другое было отношение ко мне, поскольку оставалось три месяца аренды. Кого тренер будет ставить? Того, кто принадлежит клубу, или того, кто уйдёт через три месяца?.. Но это всё домыслы, а виню только себя. На таком уровне нужно решать свои моменты, чтобы отвоёвывать место в составе.

Что касается тренера или руководства, то я просто не привык подходить и спрашивать, почему не играю. Привык, что с тренером нужно разговаривать на футбольном поле. Хотя многие говорили, что это моя ошибка, ведь я должен подойти и спросить причину. На тренировках я выглядел достаточно уверенно. Со мной был мой менеджер, он постоянно со мной жил, ездил на каждую тренировку, смотрел. Он относится ко мне очень критично и всегда говорит, если что-то замечает. Но замечания были по мелочам, а в целом ситуацию он не понимал. Хотя все, кто не играл, подходили и спрашивали», — цитирует Зинченко Footboom.

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Источник: Footboom Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ПСВ Эйндховен Александр Зинченко Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
31 августа 2017, четверг
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