Глава «Наполи»: ответил на запрос «ПСЖ» по Рейне фразой «Спасибо, до свидания»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился подробностями переговоров с «ПСЖ» относительно перехода испанского голкипера неаполитанцев Пепе Рейны.
«У меня никогда не было проблем с Рейной. Срок действия его соглашения истекает следующим летом, а в моём доме принято уважать контракты. Со мной связывались из «ПСЖ», предложив € 5 млн и € 2 млн в виде бонусов. Я ответил: «Спасибо, до свидания».
Сейчас я получаю разные сообщения о желании всё обговорить. Но что тут обсуждать? Игроки, похоже, не понимают, что мы здесь не спарринг-партнёры», — отметил Де Лаурентис в интервью Sky Sport Italia.
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