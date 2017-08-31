Россиянин Максимов может перейти из «Тракая» в «Вардар»

Российский нападающий Максим Максимов может сменить литовский «Тракай» на македонский «Вардар», сообщает Sport1.mk.
По информации издания, 22-летний футболист, который оценивается порядка в € 200 тыс., в составе чемпиона Македонии займёт освободившееся недавно место для легионера в заявке «Вардара».
Максимов привлёк внимание к себе по выступлениям за «Тракай» в Лиге Европы нынешним летом. Форвард забил семь голов в шести квалификационных матчах и до сих пор остаётся лучшим бомбардиром турнира. В июле главный тренер литовского клуба Олег Василенко в интервью «Чемпионату» сообщал, что Максимов своей игрой заинтересовал российские клубы.
Лучший бомбардир Лиги Европы Максимов заинтересовал российские клубы