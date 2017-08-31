Ушедший из «Зенита» Молло может продолжить карьеру в чемпионате Франции

Накануне «Зенит» и французский полузащитник Йоан Молло достигли соглашения о расторжении контракта. 28-летний футболист может вернуться в чемпионат Франции, где он раньше защищал цвета «Монако», «Сент-Этьена», «Кана» и «Нанси». Интернет-издание Foot Mercato сообщает, что Молло получил предложение от «Нанта». «Канарейки» хотят заключить с полузащитником годичный контракт с возможностью продления на год.
Воспитанник академии «Марселя» присоединился к «Зениту» в январе 2017 года. В составе сине-бело-голубых провёл семь матчей и забил один гол.
«Зенит» расторг контракт с Молло по обоюдному согласию