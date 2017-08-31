Бони выбрал «Верону» вместо «Спартака» и отправится в Италию на правах аренды

Нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони, интерес к которому проявлял московский «Спартак», принял предложение «Вероны» и отправится в этот клуб на правах арендного соглашения, сообщает Sky Sport Italia.
28-летний ивуарийский форвард этим летом вернулся из «Сток Сити», где также выступал на правах аренды. Бони было предложено вернуться в «Суонси Сити», из которого игрок перебрался в Манчестер в январе 2015 года за € 32, 3 млн компенсации, но источники в Италии уверены, что форвард отдал предпочтение вернувшейся в Серию А «Вероне».
В минувшем сезоне Бони стал автором двух голов в десяти матчах за «Сток Сити».
«Спартак» интересуется форвардом «Манчестер Сити» Бони