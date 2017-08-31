Роша подпишет со «Спартаком» контракт на 5 лет и прибудет в Россию 4 сентября

Нападающий «Гремио» Педро Роша, прошедший медицинское обследование для «Спартака», подпишет с красно-белыми пятилетний контракт, сообщает Globo Esporte.
Ожидается, что 22-летний бразильский футболист прибудет в Россию в расположение московской команды в ближайший понедельник, 4 сентября.
Педро Роша способен играть на обоих флангах и в центре нападения. В текущем сезоне бразильской Серии А он забил 3 гола в 15 матчах.
Педру Роша – вариант хороший. Кого «Спартак» берёт вместо Луана
«Спартак» долго исследовал бразильский рынок с целью найти форварда и остановил свой выбор на молодом игроке «Гремио» Педру Роше.