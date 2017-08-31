Бывший полузащитник «Динамо» Ванкёр близок к подписанию контракта с «Марселем»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Вильям Ванкёр, права на которого принадлежат «Роме», близок к подписанию полноценного контракта с «Марселем». Такими сведениями располагает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Хавбек защищал цвета «Марселя» в прошлом сезоне на правах арендного соглашения, а перед закрытием текущего трансферного окна готовится перебраться во Францию на постоянной основе, несмотря на предметный интерес к своей персоне со стороны «Болоньи».
В минувшем сезоне Ванкёр принял участие в 29 матчах «Марселя» в Лиге 1 и стал автором одной результативной передачи.
Несколько клубов АПЛ заинтересованы в переходе экс-игрока «Динамо» Ванкёра