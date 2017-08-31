Ласина Траоре может присоединиться к «Амьену» на правах аренды

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, выступавший в России за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА, может перейти в «Амьен» на правах арендного соглашения. Как сообщает RMC, руководство новичка французской Лиги 1 ведёт соответствующие переговоры с монегасками, но проблема заключается в том, что «Амьен» готов компенсировать лишь около 20 % заработной платы игрока.
Минувший сезон 27-летний ивуарийский форвард провёл в аренде в «Спортинге» из Хихона, забил два гола в восьми матчах Примеры и не помог команде сохранить прописку в элите испанского футбола.
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