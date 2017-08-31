Игрок «Байера» Кампль перейдёт в «РБ Лейпциг»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Кевин Кампль продолжит карьеру в РБ «Лейпциг», сообщает Bild.
Согласно информации источника, «Лейпциг» заплатит «Байеру» за словенского футболиста около € 20 млн. К этой сумме могут добавиться ещё € 20 млн в качестве бонуса, если «Лейпциг» по итогам чемпионата Германии вновь завоюет право выступления в Лиге чемпионов. Что же касается зарплаты Кампля, то он будет получать € 3 млн в год и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
В текущем сезоне Кампль сыграл за «Байер» одну игру.
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