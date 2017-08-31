Хаби Алонсо: Асенсио не должен забивать себе голову мыслями о «Золотом мяче»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о перспективах хавбека команды Марко Асенсио. Алонсо отметил важность того, чтобы игрок спокойно концентрировался на работе. Многие уже стали говорить, что Асенсио в будущем завоюет «Золотой мяч».
«Асенсио непринуждённо демонстрирует свою игру, а Рамос и остальные будут ему помогать. Постепенно он будет играть всё более важную роль, но необходимо, чтобы он не сжёг себя. Сейчас у него момент роста и прогресса, что он и делает гигантскими шагами. Асенсио не должен забивать себе голову мыслями о «Золотом мяче», — цитирует Алонсо Marca.
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