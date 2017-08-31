В аргентинском футболе появился первый английский легионер в истории

Полузащитник Дэвид Олайое подписал соглашение с клубом «Эль Порвенир», выступающим в третьем по силе дивизионе чемпионата Аргентины, и стал первым английским легионером в истории аргентинского футбола.
«Рад, что подписал профессиональный контракт с аргентинским «Эль Порвенир» и стал первым английским игроком в истории аргентинского футбола», — написал у себя в «твиттере» Олайое.
20-летний футболист имеет нигерийские корни. Ранее он выступал в составе греческого «Тимпакиу», а с января текущего года – в словенском «Браво».
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