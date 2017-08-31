«Челси» увеличит предложение по Дринкуотеру до £ 35 млн

«Челси» продолжает попытки приобрести до конца летнего трансферного окна полузащитника «Лестер Сити» Дэниела Дринкуотера. Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб увеличит предложение по 27-летнему футболисту до £ 35 млн (около € 38 млн).
Ранее стало известно, что Дринкуотер подал запрос руководству клуба о трансфере и просит его отпустить в другую команду.
В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги 27-летний футболист провёл 29 матчей (27 — с первых минут), в которых забил один мяч, отдал одну голевую передачу и получил шесть жёлтых карточек.
Действующий контракт полузащитника с «Лестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 9 млн.
Дринкуотер подал запрос о трансфере из «Лестера»