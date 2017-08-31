Хёнесс: в мире нет футболиста, за которого стоит платить € 100 млн

Президент «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением о стоимости футболистов на трансферном рынке, а также рассказал о финансовом положении своего клуба.
«Не думаю, что мы не в состоянии соперничать с другими европейскими клубами на трансферном рынке. Ни у одного клуба в мире нет больше денег, чем у нас. Я подчёркиваю, именно своих денег. Это важный момент. Другие клубы могут брать кредиты, получать деньги от владельцев, а «Бавария» гордится тем, что у неё есть депозитный счёт и она зарабатывает сама.
Но если честно, я не хочу покупать игрока за € 100 млн, даже если у меня есть эти деньги. Для нас это не вариант. Я думаю, в мире нет ни одного игрока, за которого нужно платить € 100 млн», — цитирует Хёнесса Sport Bild.
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