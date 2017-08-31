Вермален может перейти в «Эвертон»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал в «Роме», может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Daily Mail, в услугах бельгийского футболиста заинтересован «Эвертон».
Отмечается, что мерсисайдцы хотят взять в аренду 31-летнего игрока с опцией выкупа.
Вермален уже выступал в чемпионате Англии до перехода в „Барселону“, защищая цвета лондонского „Арсенала“.
Контракт Вермалена с «Барселоной» действует до 30 июня 2019 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере € 80 млн.
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