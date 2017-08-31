«Лацио» может выкупить Нани у «Валенсии» за € 16 млн

Полузащитник «Валенсии» Луиш Нани близок к смене клубной прописки. Как сообщает Football Italia, португалец находится в шаге от перехода в «Лацио».
Накануне 30-летний хавбек прилетел в Рим, чтобы пройти медицинское обследование. Трансфер должен быть оформлен до конца дня. Итальянские СМИ сообщают, что сумма сделки составит € 16 млн, однако существует вероятность, что Нани будет арендован с возможностью выкупа за € 8 млн.
Контракт Луиша Нани с «Валенсией» действует до лета 2019 года. В испанский чемпионат португалец перебрался в начале прошлого сезона из «Фенербахче» за € 8,5 млн.
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