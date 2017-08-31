Киевское «Динамо» подписало контракт с 19-летним грузинским защитником

Киевское «Динамо» подписало контракт с защитником тбилисского «Динамо» Лукой Лочошвили. 19-летний футболист уже находится в Киеве.
«Динамо» благодарит Лочошвили и надеется, что будут оправданы надежды и выданные тебе авансы», — говорится в официальном «Фейсбуке» грузинской команды.
Детали контракта пока неизвестны, однако известно, что в настоящее время грузинский футболист травмирован и продолжит реабилитацию на Украине.
В текущем сезоне Лочошвили провёл 17 матчей в составе тбилисского «Динамо» и отметился одним забитым голом.