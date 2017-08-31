Месси потребовал пропустить к себе мальчика, которого не пускал охранник

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который вместе со своей национальной командой прибыл в Монтевидео на отборочный матч чемпионата мира с командой Уругвая, потребовал пропустить мальчика, желавшего встретиться с форвардом «Барселоны».
Изначально футбольного болельщика не пропустил охранник, однако, заметив данный факт, Месси и его окружение попросило пропустить мальчика к себе. Месси в итоге обнял болельщика и сделал с ним совместную фотографию.
Матч отборочного цикла ЧМ-2018 между Уругваем и Аргентиной пройдёт 1 сентября.
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