Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Вардар» расстался с двумя футболистами

«Вардар» в последний день трансферного окна расстался с двумя футболистами. Соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы расторг контракт с 30-летним полузащитником Дамиром Кояшевичем. Об этом сообщает пресс-служба «Вардара». Кояшевич играл в македонской команде с января прошлого года.
Также «Вардар» покинул Стефан Спировски. 27-летний хавбек, выступавший за «Вардар» два с половиной года, был продан в «Ференцварош».
Первый матч между «Вардаром» и «Зенитом» состоится 14 сентября. Эта игра будет стартовой на групповом этапе Лиги Европы.
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