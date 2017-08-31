«Спартак» объявил о подписании четырёхлетнего контракта с Педро Рошей

Сегодня «Спартак» подписал контракт с атакующим полузащитником бразильского клуба «Гремио» Педро Рошей. Как сообщает официальный сайт красно-белых, соглашение рассчитано на четыре года.
Хавбек окончил Академию «Атлетико Минейро», в 2011 году стал игроком клуба «Атлетико Ювентус», за который дебютировал в 2013 году. В 2014 году Роша перешел в «Гремио», которым руководил известный специалист Луиз Фелипе Сколари. В составе этого клуба Роша провел 127 матчей и забил 32 гола. В 2016 году он стал обладателем Кубка Бразилии, причем в первой финальной игре против «Атлетико Минейро» сделал дубль.
22-летний футболист прибудет в Москву 4 сентября.
«Гремио» официально объявил о переходе Педро Роши в «Спартак»