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Шунин: буду прилагать все усилия и биться за место в сборной России

31 августа 2017, четверг. 11:27 Футбол

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России. Футболист сказал, что сделает всё возможное, чтобы в будущем вернуться в национальную команду.

«Конечно, не мог представить, что сыграю против сборной России, но это интересно. Такое у нас вообще в первый раз, насколько я знаю, чтобы клуб играл со сборной. Нужно подчеркнуть, что это товарищеский матч пусть и с экспериментальным составом сборной России, но в этой команде тренируются и готовятся хорошие футболисты. У них свои задачи, а мы должны проверить себя перед предстоящими непростыми матчами в чемпионате России.

Я уже был в сборной, играл за неё. И я знаю, какие эмоции испытывает каждый футболист, когда получает вызов. Со своей стороны буду делать всё, чтобы снова попасть в сборную. Сейчас нас ждёт хороший матч, и я уверен, что Станислав Саламович будет смотреть не только на игроков сборной, но и на соперника (улыбается). Что же касается Панченко, то, конечно, жаль, что он будет играть против нас.

Да, мы общались с ним. Он нам пожелал хороших выходных, а мы, в свой черёд, сказали ему, что не дай бог ты нам забьёшь (смеётся). Паня (прозвище Панченко. — Прим. Чемпионата) будет играть против своей же команды, и это ещё более необычно.

Что касается меня, в любом случае я надеюсь на вызов, буду прилагать все усилия и биться за место в сборной. Тем более что чемпионат мира будет проходить у нас в стране, и это ещё больше подстёгивает», — цитирует Шунина «Российская газета».

Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.

Шунин: уверен, что у «Динамо» всё будет хорошо
Источник: Российская газета Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва Антон Шунин
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