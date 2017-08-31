Симонян посетил тренировку сборной России

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу против «Динамо». Сегодняшнее занятие посетил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, — сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Что касается тренировки, за исключением Владимира Ильина, участие в занятии принимают все имеющейся в распоряжении Станислава Черчесова футболисты. Накануне нападающий «Урала» досрочно завершил тренировку, отработав около 40 минут.
Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске (28 августа – 3 сентября).
Вход на матч между сборной России и «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.
Нападающий «Урала» Ильин досрочно завершил тренировку сборной России