Нападающий «Спартака» Зе Луиш в следующем сезоне может перейти в «Депортиво»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш в следующем сезоне может переехать в чемпионат Испании. Как сообщает Futbolistos, футболист из Кабо-Верде входит в сферу интересов «Депортиво», который рассматривает вариант с приобретением форварда для усиления состава на следующий сезон.
Однако при этом отмечается, что вариант с Зе Луишем будет изучаться в том случае, если испанской команде не удастся заключить соглашение с нападающим «Арсенала» Лукасом Пересом. Ранее в СМИ сообщалось, что на него претендуют шесть клубов, помимо «Депортиво».
В текущем сезоне Зе Луиш провёл в РФПЛ шесть матчей и забил один мяч.
На форварда «Арсенала» Переса претендуют семь клубов