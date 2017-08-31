Геркус: стараемся, но, скорее всего, трансферов сегодня в «Локомотиве» не будет

Президент «Локомотива» Илья Геркус в своем инстаграме, отвечая на вопрос про возможные сегодняшние трансферы, дал понять, что приобретений сегодня не стоит ждать. Трансферное окно закрывается 31 августа.
«Мы стараемся, но боюсь, что скорее нет», — ответил президент одному из пользователей.
Летом 2017 года состав команды пополнили, в частности, нападающий Эдер и полузащитник Мацей Рыбусь. Также «Локомотив» выкупил права на защитника Соломона Кверквелию, заключил полноценный контракт с полузащитником Игорем Денисовым и продлил аренду нападающего Ари.
Кого нужно купить топ-клубам РФПЛ до конца трансферного окна
Дедлайн уже через два дня, и генеральным директорам явно есть чем заняться.