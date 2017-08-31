«Олимпиакос» купил у «Брюгге» бельгийского защитника Энгельса

«Олимпиакос» объявил на официальном сайте о приобретении у «Брюгге» защитника Бьорна Энгельса. С 22-летним бельгийским футболистом подписан контракт, рассчитанный на четыре года. Ранее некоторые СМИ сообщали, что Энгельс может перейти в «Спартак».
В составе «Брюгге» Энгельс принял участие в 97 матчах, в которых забил 12 голов, сделал 6 голевых передач, получил 13 жёлтых карточек и 1 раз был удалён с поля.
«Олимпиакос» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, где соперниками греческой команды будут «Барселона», «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».
Фотографию Энгельса в футболке «Олимпиакоса» можно посмотреть в «Твиттере».