«Тоттенхэм» опередил «Челси» в борьбе за Ф. Льоренте

Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте может перейти в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает ВВС. Руководство «Суонси» согласилось продать 32-летнего футболиста в «Тоттенхэм», который опередил «Челси» в борьбе за испанского форварда.
Чемпион Англии, который на протяжении нескольких недель был близок к завершению сделки, может сделать встречное предложение. По данным Transfermarkt, Льоренте оценивается в € 6 млн.
Если переход Льоренте в «Тоттенхэм» состоится, то лондонцы могут расстаться с нападающим Винсентом Янссеном, который будет отдан в аренду.
«Суонси» готов продать Льоренте в «Челси» за £ 30 млн