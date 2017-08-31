«Арарат» подписал соглашение с бывшим полузащитником «Томи»

Полузащитник Сергей Кузнецов пополнил состав московского «Арарата». Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два года, сообщает официальная страница столичного клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Хавбек является воспитанником столичной «Ники», где работал со старшим тренером «Арарата» — Погосом Галстяном. Свою профессиональную карьеру Кузнецов начинал в «Луче-Энергии» из Владивостока. Далее в карьере футболиста были московские «Динамо» и «Локомотив», самарские «Крылья Советов», краснодарская «Кубань», «Ростов», «Химки», саранская «Мордовия», тульский «Арсенал».
С 2015 года Кузнецов выступал за «Томь», в составе которой провёл 39 матчей и забил 9 голов.
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