«Зенит» подпишет четырёхлетний контракт с защитником «Ростова» Мевлей

Защитник «Ростова» Миха Мевля близок к переходу в «Зенит». Как стало известно «Чемпионату», питерцы подпишут с 27-летним футболистом четырёхлетний контракт.
В «Зените» Мевля должен заменить Луиша Нету, который находится в шаге от перехода в «Фенербахче». Португалец уже прошёл медицинское обследование.
В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Мевля провёл 8 матчей, забив 1 гол. Словенец перешёл в «Ростов» летом 2016 года из бухарестского «Динамо» за € 700 тыс. (данные сайта Transfermarkt.de, специализирующегося на трансферах).
Источник: Мевля заменит Нету в «Зените»