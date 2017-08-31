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«Зенит» подпишет четырёхлетний контракт с защитником «Ростова» Мевлей

31 августа 2017, четверг. 12:42 Футбол

Защитник «Ростова» Миха Мевля близок к переходу в «Зенит». Как стало известно «Чемпионату», питерцы подпишут с 27-летним футболистом четырёхлетний контракт.

В «Зените» Мевля должен заменить Луиша Нету, который находится в шаге от перехода в «Фенербахче». Португалец уже прошёл медицинское обследование.

В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Мевля провёл 8 матчей, забив 1 гол. Словенец перешёл в «Ростов» летом 2016 года из бухарестского «Динамо» за € 700 тыс. (данные сайта Transfermarkt.de, специализирующегося на трансферах).

Источник: Мевля заменит Нету в «Зените»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
31 августа 2017, четверг
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