31 августа 2017 года закрывается летнее трансферное окно. Следи на «Чемпионате»!

31 августа 2017 года в Европе закрывается летнее трансферное окно. «Чемпионат» предлагает читателям следить за всеми трансферными новостями в режиме онлайн!
Купит ли «Спартак» ещё кого-то? Договорится ли «Барселона» по трансферу Коутиньо? На эти и многие другие вопросы будут даны ответы сегодня.
В течение всего дня вы можете отслеживать все самые интересные трансферные новости, которые происходят в последний день летнего трансферного окна. Заходите на специальную страницу «Чемпионата».
Роша в «Спартаке», Мёвля в «Зените». Закрытие трансферного окна. LIVE!
Кого купит «Спартак»? Чем ответит «Зенит»? Договорится ли «Барса» по Коутиньо? Все последние трансферы и слухи — в нашей онлайн-трансляции.