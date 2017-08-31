Эдер впечатлён нагрузками в «Локомотиве»

Новичок «Локомотива» Эдер провёл первую тренировку в составе «железнодорожников», которые накануне отправились на сборы в Австрию. На официальной странице «Локо» в «Твиттере» говорится, что Эдер остался впечатлён нагрузками в московском клубе.
Форвард перешёл в «Локомотив» из «Лилля» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. В составе «Лилля» Эдер принял участие в 51 матче, забил 13 голов и сделал 9 голевых пасов. В его активе 33 матча и 4 гола за сборную Португалии.
Эдер является автором победного гола в финальном матче Евро-2016, в котором Португалия выиграла у Франции (1:0).
Эдер: постараюсь забить как можно больше голов за «Локомотив»
Фото с тренировки Эдера можно посмотреть в «Твиттере».