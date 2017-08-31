Игрок «Балтики» и фанат, устроившие после игры словесную перепалку, помирились

После матча 1/16 финала Кубка России «Арарат» — «Балтика» (2:1) произошла перепалка между одним из болельщиков и полузащитником калининградской команды Виктором Свежовым.
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Сегодня на стадионе «Балтика» между ними состоялся разговор, по итогам которого они пожали друг другу руки.
«Это были эмоции. Я всей душой болею за «Балтику», вот и не сдержался после поражения. Сожалею о своих словах», — сказал болельщик.
«Постараемся больше не огорчать наших поклонников и ждем их в субботу на игре с «Кубанью» из Краснодара», — цитирует Свежова пресс-служба «Балтики».
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Видео. Игроки «Балтики» устроили словесную перепалку со своими болельщиками