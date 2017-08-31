Фернандес: сборная России — великая команда, дважды над предложением не думал

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес прокомментировал вызов в сборную России и поделился ожиданиями от товарищеского матча с московским «Динамо». Встреча состоится 3 сентября.
«Отличные ощущения, очень счастлив, очень рад быть в сборной. Постараюсь делать всё, что от меня зависит. Надеюсь выйти в старте. Настраиваемся на «Динамо» серьёзно. Мы обязаны выполнять требования главного тренера, работать согласно его философии. Черчесов постоянно в рабочей обстановке подсказывает и исправляет какие-то неточности. Буду делать всё возможное, чтобы играть так, как он хочет.
Не сказал бы, что я игрок стартового состава. Это прерогатива тренера. Я лишь работаю, чтобы показать себя как можно лучше, а дальше дело за тренером. Сборная России — это великая команда. Дважды не думал над предложением играть за неё. Я очень счастлив и полон гордости играть за сборную России», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Вход на матч между сборной России и «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.