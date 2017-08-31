Ильин — о переходе в «Зенит»: движение действительно было, но что-то не срослось

Полузащитник «Урала» и сборной России Владимир Ильин, который в настоящее время находится на сборе с национальной командой в Новогорске, рассказал, что у него были варианты перехода в стан «Зенита».
«Урал» играл почти со всеми лидерами, могу выделить «Зенит», у них мощная атака. Что касается моего возможного перехода в «Зенит», движение действительно было, но что-то не срослось», — передаёт слова Ильина корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
В текущем сезоне 25-летний футболист провёл в РФПЛ пять матчей, не отметившись результативными действиями.
Нападающий «Урала» Ильин досрочно завершил тренировку сборной России