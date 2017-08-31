Фернандес: все видели, что в матче с «Ахматом» мяч вышел за пределы поля

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал эпизод, который произошёл в матче 8-го тура РФПЛ с «Ахматом» (0:1). В моменте с голом арбитр ошибочно засчитал взятие ворот, не увидев, что мяч перед передачей игрока грозненской команды покинул пределы поля.
«Матч с «Ахматом» был очень тяжёлый. Все видели, что мяч вышел за пределы поля, но мы ничего сделать не можем. Надо продолжать работать и добиваться результата. ЦСКА большой великий клуб. Любую игру играем на победу. Мы, футболисты, концентрируемся на каждом предстоящем матче», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.