«РБ Лейпциг» объявил о переходе Кампля из «Байера»

Полузащитник Кевин Кампль покинул «Байер» и продолжит карьеру в «РБ Лейпциг». Информацию подтвердили в пресс-службе обоих клубов. 26-летний футболист подписал контракт сроком на четыре года.
Словенский полузащитник будет играть за «РБ Лейпциг» под 44-м номером. По данным Transfermarkt сумма сделки составила € 20 млн.
Кевин Кампль играл в «Байере» с августа 2015 года, куда за € 11 млн перешёл из дортмундской «Боруссии».
Фото, на котором Кампль подписывает контракт с «РБ Лепциг» можно посмотреть в «Твиттере».
Игрок «Байера» Кампль перейдёт в «РБ Лейпциг»