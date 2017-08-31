У Молло появился вариант продолжения карьеры в Англии

Накануне «Зенит» и французский полузащитник Йоан Молло достигли соглашения о расторжении контракта. 28-летний футболист может продолжить карьеру в Англии, где им заинтересовался «Фулхэм», выступающий во второй по силе английской лиге.
Ранее сообщалось о возможном переходе Молло в «Нант», но, по информации L'Equipe, этот вариант сорвался. Также есть информация, что Молло может перейти в азербайджанский «Карабах».
Воспитанник академии «Марселя» присоединился к «Зениту» в январе 2017 года. В составе сине-бело-голубых провёл семь матчей и забил один гол.