«Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Арсенала» Уилшира

Полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир интересен «Зениту». Об этом сообщает Daily Star. Конкуренцию сине-бело-голубым могут составить «Бетис» и «Вест Хэм Юнайтед». При этом вариант с английским клубом считается наиболее вероятным.
Джек Уилшир является воспитанником «Арсенала». В прошлом сезоне 25-летний хавбек на правах аренды выступал за «Борнмут», в составе которого провёл 27 матчей и отдал 2 результативных паса. Контракт англичанина с «Арсеналом» действует до 30 июня 2018 года.
По данным Transfermarkt, Уилшир оценивается в € 18 млн. За закрытием трансферного окна можно следить на «Чемпионате».
Наставник «Астон Виллы» сообщил, что хотел бы приобрести Уилшира