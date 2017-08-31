Защитник Панайотис Рецос, права на которого принадлежали «Олимпиакосу», перешёл в «Байер». Об этом сообщает пресс-служба леверкузенского клуба.
19-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. В «Байере» греческий защитник будет играть под 3-м номером. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 22 млн.
В прошлом сезоне Панайотис Рецос принял участие в 18 матчах греческой Суперлиги и заработал 6 жёлтых карточек.
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«Байер» объявил о переходе защитника «Олимпиакоса» Рецоса
Фото: www.bayer04.de
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